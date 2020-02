ÇALIŞTIĞI KASAPTAN ETLERİ ÇALDI!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Erülkü Süpermarket’te Hasan Bozkaya’nın işlettiği et ürünleri reyonunda toplamda 636 TL değerinde et ürünlerini barkotsuz etiket vurup marketten çıkararak çaldığı tespit edilen çalışan Ozan Akmergiz tutuklandı.



Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü kasapta çalışan ve satmakta olduğu etlerden çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ozan Akmergiz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, zanlı Ozan Akmergiz’in müstahdem tarafından sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı 01.01.2020- 12.02.2020 tarihleri arasında Demirhan’da Erülkü Süpermarket içerisinde Hasan Bozkaya’nın işlettiği zanlı Ozan Akmergiz’in müstahdemi olduğu et ürünleri reyonunda toplamda 636 TL değerinde et ürünlerini üzerinde barkotsuz etiket vurup marketten çıkarılmasını sağlayarak, sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlını kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyleyerek, 12.2.2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde etleri borcuna karşılık olarak verdiğini ve personel defterine aybaşı maaşından düşülmek üzere yazdığını beyan ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.