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ÇALIŞTIĞI MARKETİN KASABINI SOYDU!

ÇALIŞTIĞI MARKETİN KASABINI SOYDU!

Müstahdem tarafından hırsızlık!

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01.01.2020-12.02.2020 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli iş yerinin kasap reyonunda çalışan O.A.(E-47)’nın, toplam 636 TL tutarındaki et ürünlerini barkotsuz olarak ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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