ÇALIŞTIĞI YERİ SOYDU!

Kasiyer olarak çalıştığı marketten 587 TL’yi çaldığı iddia edilen Feray Melisa Temli, şikâyet üzerine tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Devrim DEMİR

Girne’de kasiyer olarak çalıştığı marketten Ekim-Kasım ayları arasında müşteri fişlerini iptal ederek zimmetine para geçirdiği iddia edilen Feray Melisa Temli, şikâyet üzerine tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından Temli’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Feray Melisa Temlinin “Müstahdem tarfından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Temlinin Ekim-Kasım ayları arasında müşterilerin bankamatik ve kredi kartından yaptığı ödemeleri iptal ederek zimmetine 587 TL geçirdiğini söyledi.

Şikâyet üzerine Temlinin önceki gün gözaltına alındığını kaydeden Drangoz, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis