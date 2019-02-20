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ÇALIŞTIKLARI İŞ YERİNDEN BİNLERCE KIYAFET ÇALDILAR!

ÇALIŞTIKLARI İŞ YERİNDEN BİNLERCE KIYAFET ÇALDILAR!

3 kişi tutuklandı!

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2019 Ocak- Şubat ayları içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinde çalışan N.A.(E-23) ve J.T.(E-24)’nın, iş yerine ait depodan takriben 1600 adet muhtelif konfeksiyon malzemelerini çaldıkları ve çalınan bazı ürünlerin de hırsızlık olduğunu bildiği halde Z.G.(K-26) tarafından tasarruf edildiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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