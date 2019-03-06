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ÇALIŞTIKLARI OTELDE HIRSIZLIK YAPTILAR

ÇALIŞTIKLARI OTELDE HIRSIZLIK YAPTILAR

2 kişi tutuklandı!

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2018 yılı içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalışmakta olan M.B.(E-36)’nin, E.B.(E-31) ile birlikte iş yerinden çaldıkları toplam 3 şişe alkollü içkiyi, Çayırova’da faaliyet gösteren bir markete 370 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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