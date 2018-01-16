CAMLARINI KIRDILAR!

Girne’ye bağlı Karşıyaka Köyünde anayol üzerinde bulunan duraklar kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

KKTC’de pervasızlık o kadar büyük boyutlara ulaştı ki artık yol kenarlarında bulunan otobüs durakları bile tahrip edili-yor.

Vatandaşların kışın yağmurdan yazın da sıcaktan korunması için para verilerek kamunun kullanımına sunulan durakların camları kimliği belirsiz bazı vandallar tarafından tahrip ediliyor.

Tahrip etmekle ellerine ne geçti

Gazetemize yapılan bir şikayet üzerine gidilen Karşıyaka köyünde, ana yol üzerinde vatandaşların kullanımına sunulan otobüs duraklarının tamamına yakınının camları kırılmış durumda. Bazı duraklarda bulunan metal oturma yerleri de tahrip edilirken, görüntüler bu tahribatın bilerek ve isteyerek yapıldığını gösteriyor. Yapılan vandallıkla ilgili olarak konuşan bir Karşıyaka sakini şunları aktardı: “Özellikle geç vakitlerde buraya gelen gençler çığlıklar atarak bu durakları tahrip ediyorlar, peki ben bu arkadaşlara sorarım bu durakları tahrip etmekle elinize ne geçti?”

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