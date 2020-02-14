ÇAMUROVA ATIŞ ALANINDA ATIŞ EĞİTİMLERİ YAPILIYOR
Dün başlayan atış eğitimi bugün de devam edecek…
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Güzelyurt Kaymakamlığı, Çamurova atış alanında zırhlı muharebe aracı top atışı yapıldığını duyurdu…
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada,atış eğitimleri nedeniyle kara, deniz ve havadan bölgeye girmenin yasak olduğu hatırlatıldı…
Açıklamada, 09.00-21.00 saatleri arasında atış nedeniyle, can ve mal emniyeti açısından tarif edilen bölgeye girilmemesi gerektiği kaydedildi.
Etiketler : Güzelyurt Kaymakamlığı, Çamurova atış alanı
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