ÇAMUROVA ATIŞ ALANINDA ATIŞ EĞİTİMLERİ YAPILIYOR

Güzelyurt Kaymakamlığı, Çamurova atış alanında zırhlı muharebe aracı top atışı yapıldığını duyurdu…

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada,atış eğitimleri nedeniyle kara, deniz ve havadan bölgeye girmenin yasak olduğu hatırlatıldı…

Açıklamada, 09.00-21.00 saatleri arasında atış nedeniyle, can ve mal emniyeti açısından tarif edilen bölgeye girilmemesi gerektiği kaydedildi.