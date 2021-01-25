Çamurova bölgesinde bugünden itibaren top atışları yapılıyor

Güzelyurt Kaymakamlığı Çamurova atış bölgesinde 4 gün boyunca top atışları yapılacağını duyurdu. Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış Bölgesinde, bugünden itibaren 4 gün, sabah 07.00- akşam 21.00 saatleri arasında ZMA top atışları gerçekleştirilecek. Güzelyurt Kaymakamlığı belirtilen gün ve saatlerde can ve mal emniyeti açısından atış bölgelerine girilmemesi gerektiğini açıkladı.