Çamurova bölgesinde bugünden itibaren top atışları yapılıyor
Çamurova bölgesinde bugünden itibaren top atışları yapılıyor
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Güzelyurt Kaymakamlığı Çamurova atış bölgesinde 4 gün boyunca top atışları yapılacağını duyurdu. Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış Bölgesinde, bugünden itibaren 4 gün, sabah 07.00- akşam 21.00 saatleri arasında ZMA top atışları gerçekleştirilecek. Güzelyurt Kaymakamlığı belirtilen gün ve saatlerde can ve mal emniyeti açısından atış bölgelerine girilmemesi gerektiğini açıkladı.
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