Can büyüdü, aşık oldu! İşte sevgilisi...
Can büyüdü, aşık oldu! İşte sevgilisi...
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Ünlü çiftin 22 yaşındaki oğulları sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı...
CAN AŞIK OLDU
Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin kendileri gibi oyunculuk yapan oğulları Can Aslantuğ aşık oldu. 2000 doğumlu Can, kız arkadaşı ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Genç kızın gülüşü Arzum Onan'a benzetildi.
Hürriyet
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