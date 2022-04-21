Can büyüdü, aşık oldu! İşte sevgilisi...

Ünlü çiftin 22 yaşındaki oğulları sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı...

CAN AŞIK OLDU

Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin kendileri gibi oyunculuk yapan oğulları Can Aslantuğ aşık oldu. 2000 doğumlu Can, kız arkadaşı ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Genç kızın gülüşü Arzum Onan'a benzetildi.

Hürriyet