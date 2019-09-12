"CAN KAYBI OLMAMASI BİZİ RAHATLATTI"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yaşananlar dolayısıyla üzüntüsünün büyük olduğunu ifade ederek, can kaybı olmamasının kendilerini rahatlattığını belirtti.

Üstel,BRT’ye yaptığı açıklamada olayın nasıl meydana geldiğinin henüz belli olmadığını da kaydederek, bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bölgedeki otellerle, Çatalköy Belediyesi’ne geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Üstel, ufakl tefek yaralanmalarla atlatılan bu olayı halkın da büyük bir olgunlukla karşıladığını vurguladı.