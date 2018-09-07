Can Yaman’dan küfreden takipçisine ders gibi cevap!

Erkenci Kuş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medyada kendisine küfür eden birisine sert bir cevap verdi.

Başarılı oyuncu Can Yaman, kendisine hakaret eden bir kullanıcısına avukat olduğunu hatırlattı.

Söz konusu konuşmayı Instagram hesabından paylaşan Yaman, “Can sıkıntısından sağa sola küfretmeyin, küfrederken avukatlık ofisimin olduğunu unutmayın, kendiniz için iyi bir şeyler yapın, sevmediğiniz insanları takip de etmeyin, ayrıca laf sokmakta da hiç iyi değilsiniz bence yormayın kendinizi… Sevgiyle kalın” yazdı.