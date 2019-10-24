Can Yaman’ın partneri kim olacak?

Can Yaman, yeni dizi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yapımcı Faruk Turgut, Yaman'a eşlik edecek kadın oyuncu için dört adayın isminin önce çıktığını söyledi

Can Yaman, yeni bir dizi ile karşımıza geçmeye hazırlıyor.Yurt dışında gördüğü ilgi ile dikkat çeken Yaman’ın ünü sınırları aştı.

Can Yaman, 2020 Ocak'ta bedelli askerlik kapsamında 21 gün vatani görevini yaptıktan sonra mart ayında yeni dizeye başlayacağını duyurdu.

Yapımcı Faruk Turgut ile yeni bir dizi çekecek olan Can Yaman, romantik komedi ile ekranda olacak.

4 isim öne çıkıyor

Can Yaman hayranları şimdiden heyecanla beklemeye başladı.

Yapımcı Faruk Turgut, Can Yaman’a eşlik edecek kadın başrol oyuncusu için 4 ismin öne çıktığını söyledi.