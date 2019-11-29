Can Yaman'ın sözlerine Tatlıtuğ'dan cevap!

Bir etkinlikte görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın "Kıvanç Tatlıtuğ'un dizileri İspanya'da izlenmiyor" sözleri soruldu. Tatlıtuğ, o sözlere ilişkin, "Yorum yapmayacağım" açıklamasını yaptı.

“Kıvanç’ın dizileri İspanya’da izlenmiyor” çıkışıyla gündeme gelen Can Yaman önceki akşam Bebek Lucca’daki partideydi. Oyuncu, mekana Kıvanç Tatlıtuğ’un da geleceğini öğrenince apar topar partiyi terk etti.

"YORUM YAPMAYACAĞIM"

15 dakika sonra mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ gazetecilerle sohbet etti. Tatlıtuğ, Can Yaman’la ilgili sorular üzerine “Beni gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Başka bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim” dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT listesine girdi.