ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İSKELE'DE ANILDI

18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü dolayısıyla tüm bölgelerde olduğu gibi İskele’de de tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Larnaka Şehitler anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

Anma töreni çelenklerin anıta konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından tören İstiklal marşının okunmasıyla devam etti.

28’inci Tümen Hava Savunma Tabur Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen Barış Sayın, yaptığı konuşmada, 18 Mart tarihinde büyük bir kahramanlık ve fedakârlık destanının yaşandığını, Çanakkale’nin geçilemeyeceğini Dünya’ya gösterildiğini anımsatarak, vatan ve bağımsızlık uğruna şehitlik mertebesine ulaşanları rahmet ve saygıyla andıklarını kaydetti.

İskele ’deki tören bölge okul öğrencilerinin okudukları şiirlerin ardından Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahreddin Öğdü’nün okuduğu dua ile sona erdi.