Canan Karatay'a büyük şok!

Bir Tv programında meslektaşlarını kötüleyen söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından hakkında para cezası verilen Prof. Dr. Canan Karatay’ın itirazı reddedildi.

Karatay, onaylanan karar uyarınca 1325 lira ödeyecek. Türkiye Psikiyatri Derneği, “katıldığı bir televizyon programında uzmanlık alanı dışındaki konuları kesin gibi sunduğu, doğru olmayan bilgiler verdiği ve kendisi dışındaki tüm hekimleri olumsuzladığı” iddiasıyla Dr. Canan Karatay’ı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na şikayet etmişti.

Şikayeti inceleyen oda, Karatay’ı kusurlu bularak halk sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdı. Karatay’ın itirazı üzerine karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’nca bir kez daha değerlendirildi. Bilgi ve belgelerin inceleyen Onur Kurulu, itirazı reddederek kararı onadı.