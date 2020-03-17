Canan Karatay’ın corona virüsü açıklaması: Lahana turşusu ve kaya tuzu virüsleri öldürür

Canan Karatay katıldığı televizyon programında corona virüsü için önemli açıklamalarda bulundu. Korona Virüse karşı bağışıklığın güçlendirilmesinin önemine değinen Karatay, yapılan çalışmaları örnek göstererek, “Lahana turşusunun virüsleri öldürdüğü gösterilmiştir.” İfadelerini kullandı.

Türkiye’de corona virüs sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamasında yeni vakaların tespit edildiğini açıkladı. Tedavisi bulunamayan virüs için vatandaşlar korunmak için yapabileceklerini araştırırken Prof. Dr. Canan Karatay’dan açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında corona vürüse karşı korunmada önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Karatay’ın açıklamalarından satırbaşları:

Her ülkenin mikrobu değişiktir. Bağışıklık 60 yaşında düşüş yaşanıyor. Vücudun bütün fpnksiyonları yavaşlıyor.

Yaşlılar daha cok bağışıklığı güçlendirmek mecburiyetinde

Probiyotik canlı bakterinin vücuda girmesi demek . Probiyotik terken tabletlerden bahsetmiyoruz. Canlı bakterilerden bahsediyoruz. Canlı bakteriler, ev yoğurdu, ev sirkesi, turşusu faydalı.

Lahana turşusunun virüsleri öldürdüğü gösterilmiştir. Beyaz lahana sembiyotiktir.

Soğuk sıkım zeytin yağı bağışıklığı güçlendirir.

Kristal kaya tuzu virüsleri öldürür.