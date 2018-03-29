Caner Toygar Canlı Yayında İntihara Teşebbüs Etti!

Evlilik programıyla ünlenen Caner Toygar intihar girişiminde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü’nde bir hastaneye kaldırılan Caner yaptığı son paylaşımda “Son sözler güzeldir” dedi. Esra Erol’un eşi Ali Özbir “Arkadaşlar hastaneye götürülüyor, nabzı atıyor” dedi.

Evlilik programlarıyla ünlünen caner Toygar intihar teşebbüsünde bulundu. Beylikdüzü'nde bir hastanede tedavi altına alınan Caner'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Ünlü damat adayının herhangi bir hayati riski bulunmuyor. Toygar, sosyal medya hesabından, "İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir." paylaşımı yaptı.



ESRA EROLU'UN EŞİ DUYURDU: NABZI ATIYOR...

Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir, olayın ilk duyulduğu anda, Caner'in intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altına alındığı bilgisini doğruladı. Erol’un eşi Ali Özbir “Arkadaşlar hastaneye götürülüyor, nabzı atıyor” dedi.