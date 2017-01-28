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Caner'den Şükran'a Özel Jest!

Caner'den Şükran'a Özel Jest!

Aynı jesti Şükran'a da yaptı...

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Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya özel plaka jesti
Caner Erkin’in özel plaka merakı eski eşi Asena Atalay’dan sonra yeni eşi Şükran Ovalı için de devam ediyor. Atalay’la evli olduğu dönemde 2 otomobilinin plakalarını ‘ASE’ olarak alan Erkin’in yeni plakası ‘RAN’...

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Önceki akşam arkadaşlarıyla Etiler’de yemek yiyen Caner Erkin, ‘RAN’ plakalı otomobiliyle görüntülendi.

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