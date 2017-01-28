Caner'den Şükran'a Özel Jest!

Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya özel plaka jesti

Caner Erkin’in özel plaka merakı eski eşi Asena Atalay’dan sonra yeni eşi Şükran Ovalı için de devam ediyor. Atalay’la evli olduğu dönemde 2 otomobilinin plakalarını ‘ASE’ olarak alan Erkin’in yeni plakası ‘RAN’...



Önceki akşam arkadaşlarıyla Etiler’de yemek yiyen Caner Erkin, ‘RAN’ plakalı otomobiliyle görüntülendi.