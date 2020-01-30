CANİ ANNE AVUKATI AZLETTİ!

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Bilge Lord, avukat Mehmet Kaptan Bensen’i avukatlıktan çıkardı ve mahkemeden kendisine iyi bir avukat atamasını istedi.

Oğlunu planlayarak, iki gün boyunca göğüs ve karın kısmından defalarca bıçaklayarak öldürmekle itham edilen ve ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Kunduracı’ya Lefkoşa Barosu tarafından başka bir avukat atanabilmesi için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davayı duruşma olarak 5 Şubat’a erteledi.



Sanık avukatının 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti. Kunduracı, alt mahkemenin hem ithamı anladığı hem de cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin kararın bozulması için dosyaladığı istinaf reddedilmişti.