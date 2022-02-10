Canı sıkılan müze bekçisi milyonluk tabloya göz çizdi

Sanat camiası ilk iş gününde milyonlarca TL değerindeki bir tabloya göz çizerek “sıkıntısını gideren” güvenlik görevlisini konuşuyor…

Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay Rusya’nın Ekaterinburg kentinde meydana geldi. Sovyetler döneminin önemli sanatçılarından Anna Leporskaya’nın 1932-34 arasında yaptığı tahmin edilen ve Yeltsin Sanat Merkezi’nde bulunan “Üç Figür” isimli eseri gezen ziyaretçiler eserde bir değişiklik fark etti.

Resmi yakından inceleyen uzmanlar ifadesiz üç figürün yer aldığı tablodaki yüzlere tükenmez kalem ile göz çizildiğini tespit etti. Serginin küratörü Anna Reshetkina olay ile ilgili inceleme başlatınca gerçek ortaya çıktı. Özel bir şirket aracılığıyla göreve başlayan 60 yaşındaki bir güvenlik görevlisinin canı sıkıldığı için ilk günden bu “sanatsal dokunuşu” yaptığı tespit edildi.

Sanat merkezinin yönetici direktörü Alexander Drozdov, güvenlik görevlisinin olayın ortaya çıkmasından sonra kovulduğunu ve geçen hafta da vandalizm suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

74.9 milyon ruble (yaklaşık 13 milyon TL) para cezasıyla karşı karşıya olan güvenlik görevlisinin 3 ay kadar hapis yatması da gündemde.

Sanat eserinin sadece bu sergi için Moskova’daki Tretyakov Galerisi’nden ödünç alındığı da kayıtlara geçti. Olayın ardından Moskova’ya gönderilen sanat eserini inceleyen sanat uzmanlar ve restorasyon uzmanları, eserin eski haline döndürülebileceğine kanaat getirdi.

Uzmanlar, “Güvenlik görevlisi tükenmez kalem ile çok bastırmadan gözleri çizmiş” açıklamasını yaptı. Restorasyonun ise yaklaşık 250.000 ruble (yaklaşık 45.000 TL) tutacağı belirtildi. Öte yandan eserin 75 milyon ruble ile sigortalandığı da kayıtlara geçti.

Yaşanan olayın ardından Yeltsin Sanat Merkezi, eserlere koruyucu bir cam yerleştirildiğini duyurdu.

1900’de dünyaya gelen ve 1982’de yaşamını yitiren sanatçı Leporskaya, ünlü sanatçı Kazimir Malevich’in ustası olarak biliniyordu. Eserleri Tretyakov Galeri’nin yanı sıra St. Petersburg’daki Rus Müzesi’nde de sergileniyor.

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