CANLARINI ZOR KURTARDILAR!
Gece kulübünün...
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Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da dün sabah “Rottweiler” cinsi köpek dehşet saçtı. bir gece kulübüne ait olduğu öğrenilen ve başı boş bırakılan “Rottweiler” cinsi köpek saldırdığı iki kişiyi yaraladı
Mağusa’da dün sabah “Rottweiler” cinsi köpek dehşet saçtı. Güvercinlik kavşağında faaliyet gösteren bir gece kulübüne ait olduğu öğrenilen ve başı boş bırakılan “Rottweiler” cinsi köpek, dün sabah ilk olarak yoldan geçen Serkan Koçak’a saldırdı.
Yoldan geçen bir şahıs ve belediye işçisine saldırdı
Başı boş bırakılan köpeğin saldırısına uğrayan Koçak sırtından yaralandı.
Aynı köpek hemen ardından ise söz konusu bölgeye çöpleri toplamaya giden belediye işçisi Ahmet Sergeç’e saldırdı.
Ahmet Sergeç ise sol göğüs altından yaralandı. “Rottweiler” cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Serkan Koçak ile Ahmet Sergeç, Mağusa Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi olduktan sonra Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldular.
Etiketler : Mağusa, Rottweiler, saldırı
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