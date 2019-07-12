CANLARINI ZOR KURTARDILAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da dün sabah “Rottweiler” cinsi köpek dehşet saçtı. bir gece kulübüne ait olduğu öğrenilen ve başı boş bırakılan “Rottweiler” cinsi köpek saldırdığı iki kişiyi yaraladı