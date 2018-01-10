Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  3. Canlı yayında Demet Akalın'a İbrahim Kutluay şoku!
Canlı yayında Demet Akalın'a İbrahim Kutluay şoku!

Canlı yayında Demet Akalın'a İbrahim Kutluay şoku!

Canlı yayında Demet Akalın'a İbrahim Kutluay şoku!

A+A-

Demet Akalın, Seda Sayan'ın programında yaşanan olayı affetmedi ve Sayan'ı şoke eden bir hamlede bulundu.

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Show TV'de yayınlanan Seda Sayan'la programına dün Demet Akalın ve eşi Okan Kurt konuk oldular. Ancak Sayan programda esnasında Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a yer verince ortam gerildi. Demet Akalın. program biter bitmez Sayan'ı sosyal medya takibinden çıkardı.

Demet Akalın ve Okan Kurt‘u konuk alan Seda Sayan, çok konuşulacak bir programa imza attı. Ünlü şarkıcı, konuğu Demet Akalın’ın geçmişinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay’a da yer verince stüdyoda büyük gerilim yaşandı.

--3292255.jpeg

Okan Kurt sessiz kalmayı tercih etti
 
Videonun gösterilmesinin ardından Demet Akalın’ın resmen yüzü değişti. Okan Kurt’un ise duruma tepkisiz kalması, “Videoda yer alan İbrahim Kutluay’ı görmedi mi?” sorusunu akıllara getirdi.
--3292257.jpeg
Sosyal medyadan sildi
 
Programda esnasında bakışlarıyla tepkisini ortaya koyan Demet Akalın, program biter bitmez yakın arkadaşı Seda Sayan’ı Instagram hesabından sildi.

 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.