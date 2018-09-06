Canlı yayında frikik verince...

Hatice'nin gülme krizine girmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, 11 yıllık kariyerlerinde böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Hatice'nin gülme krizine girmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, 11 yıllık kariyerlerinde böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.