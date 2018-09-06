Canlı yayında frikik verince...
Canlı yayında frikik verince...
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Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla gündem olan şarkıcı Hatice, bugün katıldığı '2. Sayfa' programında gülme krizine girdi. Sunucuların şaşkınlıktan ne yapacağını bilemediği anlarda elbisesinin azizliğine uğrayarak göğüsleri açılan Hatice, stüdyoyu terk etti.
Hatice, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunuculuğunu yaptığı teve2'deki '2. Sayfa'ya konuk oldu.
GÖĞÜS FRİKİĞİ VERİNCE STÜDYOYU TERK ETTİ
"En son ne zaman gülme krizine girdin" sorusu üzerine Gönül Yazar'ın canlı yayında yere kapaklandığı anlar aklına gelen Hatice, canlı yayında adeta krize girdi.
Gülerken kendine hakim olamayan ve bacaklarına vurmaya başlayan Hatice, dekolteli elbisesinin azizliğine uğradı.
Göğüs frikiği veren şarkıcı, elleriyle elbisesinin önünü kapatarak kendine gelmek için stüdyoyu terk etti.
"11 YILLIK KARİYERİMDE İLK KEZ BÖYLESİNİ GÖRÜYORUM"
Hatice'nin gülme krizine girmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, 11 yıllık kariyerlerinde böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.
PROGRAMA ARA VERİLDİ
Hatice'nin kriz anını büyük bir şaşkınlıkla izleyen sunucular ise ne yapacağını bilemeyince farklı bir haberin videosunu yayınladı. Ancak bu da yeterli olmayınca programa reklam arası verildi.
Etiketler : Sosyal medya, 2. Sayfa, PROGRAM, HATİCE, GÜLME KRİZİ
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