Çarpışma final mi yapıyor

Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan, reyting yarışında gerilerde kalan fenomen dizi Çarpışma'nın final yapacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı polisiye dizi Çarpışma, etkileyici çekim sahnesiyle ve konusuyla büyük ses getirmişti. Beklentileri yüksek tutan dizi, reyting yarışında gerilerde kalınca büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Son dönemlerde reyting kurbanı olan bir çok dizi gibi Çarpışma'nın final yapacağı yönünde iddialar ortaya atılma başlandı. Ancak Show Tv Genel Müdürü Suavi Doğan, Çarpışma hayranlarının yüreğine su serpen bir açıklama yaptı.

"TAM GAZ DEVAM"

Suavi Doğan, dizinin final yapacağı yönündeki iddialara son noktayı koyan bir paylaşım yaptı. Doğan, "Yalan haber, Çarpışma tam gaz devam" dedi.