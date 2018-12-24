CAS ÇALIŞANLARI HASTANELİK OLDU!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin CAS şirketinin tasfiyesine karar vermesinin ardından, CAS çalışanları son dört gündür Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevlerine devam ediyor.



Açlık grevindeki emekçilerin son durumuna ilişkin öğrenilen bilgilere göre; Mustafa Dayanık isimli çalışan ‘ileri derece soğuk algınlığı’ şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, Neriman Paşa ise baygınlık geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.



Garip Köseoğlu isimli çalışan ise böbrek ve tansiyon hastası olduğundan, açlık grevinin hastalıklarını tetiklememesi açısından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Öte yandan 6 ay önce beyin ameliyatı gerçekleştiren ve ameliyata bağlı olarak kullandığı haplarını, açlık grevi sebebiyle kullanmayan Mehmet Ceylan’ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.



Yaşananlar üzerine Başbakan Tufan Erhürman, grev meydanını ziyaret etti. Çalışanlardan açlık grevini bırakmalarını isteyen Erhürman’ın bu talebi, çalışanlarca geri çevrildi.



