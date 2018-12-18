CAS İSYANI!

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün Cyprus Airport Services (CAS) ve Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) ile ilgili davalar görüşüldü.



KTHY’nin satılan binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı, tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava, tarafların savunmalarını hazırlaması için 3 Ocak’a ertelendi.

CAS’la ilgili davada ise şirketin tasfiyesi açıklandı.



2007’de kurulan ve faaliyetlerine 2008 sonlarında başlayan CAS yaklaşık 10 yıldır Ercan’da yer hizmetleri veriyordu. CAS personeli, aylardır gerek Ercan’da, gerek Başbakanlık gerekse Meclis önünde eylemler yaparak şirketin statüsünün netleştirilmesini ve aylardır alamadıkları maaşlarını talep ediyordu.



İLK GÖRÜŞME KTHY’NİN…



Lefkoşa Kaza Mahkemesi, ilk olarak KTHY ile ilgili davayı görüştü. KTHY binasının satışından elde edilen gelirin alacaklılara Şirketler Yasası mı yoksa tasfiye halindeki kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili kuralları düzenleyen 46/98 sayılı yasa tahtında mı verileceğiyle ilgili dava, tarafların savunmalarını hazırlamaları için 3 Ocak’a ertelendi.

Dava 3 Ocak Perşembe günü Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar huzurunda görüşülecek.



KTHY’nin binası, yaklaşık 22 milyon TL’ye satılmıştı. Vakıflar Bankası’na olan 2 milyon 750 bin TL borç ödendi. Kalan paranın alacaklara nasıl dağıtılacağı konusunda mahkeme huzuruna taşınan iki yol var. Şirketler Yasası uyarınca alacaklıkların dağıtılması konusunda öncelik personelin ve İhtiyat Sandığı’nın. 46/98 sayılı yasaya göreyse öncelik Maliye Bakanlığı’nın.



KTHY ile ilgili davayı Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Buran Atakan da izledi. Atakan, CAS’la ilgili davada da hazır bulundu.



Lefkoşa Kaza Mahkemesi, daha sonra da CAS’la ilgili davayı görüştü. Mahkeme, hiç müşterisi kalmadığından hizmet veremeyecek ve borçlarını ödemeyecek duruma gelen CAS şirketinin tasfiyesine karar verdi. CAS’ın borçlarının, sermayesinin iki katından fazla olduğu da açıklandı.



Şirket ortakları, şirketin borç ödeme gücünü kaybettiği gerekçesiyle mahkemeden şirketin tasfiyesi konusunda karar almasını talep etti. Karar, 7’nci celsenin gerçekleştiği bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar tarafından okundu.



Usar, şirketin borçlarının sermayesinin iki katından fazla olduğunu, şirketin hizmetinin kalmadığını ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek bu gerekçelerle tasfiyesine karar verildiğini kaydetti.



Polis, davanın görüşüldüğü salonda ve mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi aldı. Davanın görüşülmesinde hazır bulunan CAS çalışanları karar okunup salondan dışarıyla çıkınca Avukat Hansel ve Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Yetişmiş’e de sözlü tepki gösterdi.



CAS ÇALIŞANLARI: “SOKAĞA ATILDIK”



CAS şirketinde çalışanlar adına basına açıklama yapan Erkut Öznergiz, “Bize bu işin çözüleceğini söylediler ama şirket tasfiye edildi. Sokağa atıldık” dedi.



Milli değer olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) tasfiye edilmesinin karşısında duranların bugün KTHY’nin uzantısı olan CAS’ın kapatılmasına sebep olduğunu söyleyen Öznergiz, “133 kişiden oluşan CAS personeli 2007’den bu yana iktidara gelen hükümetlerin istihdamlarıdır. Hepimizi kimlerin işe aldığı bellidir. Biz bu şirkete ‘devletindir’ diyerek aldılar” şeklinde konuştu.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın CAS ile ilgili açıklamalarını da eleştiren Öznergiz, Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun şirketle ilgili raporu 4 aydır tamamlayamadığını da savundu.



Erkut Öznergiz, “Eylemlerimizin bugüne kadar sessiz şekilde devam etmesi yanlıştı. Bundan sonra böyle olmayacak” dedi.