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CAS TASVİYE EDİLDİ!

CAS TASVİYE EDİLDİ!

Mahkeme kararını verdi

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Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Ercan Havaalanı’nda yaklaşık 10 yıldır yer hizmetleri veren CAS şirketinin (Cyprus Airport Services) tasfiyesine karar verdi.

Kararı okuyan Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar, şirketin borçlarının sermayesinin iki katından fazla olduğunu, şirketinin hizmetinin kalmadığını ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek bu gerekçelerle tasfiyesine karar verildiğini belirtti.

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