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  3. Casino çalışanları ‘imtiyaz’ ödemeleri şartıyla çalışanları 800 TL olarak katkıdan yararlanacak.
Casino çalışanları ‘imtiyaz’ ödemeleri şartıyla çalışanları 800 TL olarak katkıdan yararlanacak.

Casino çalışanları ‘imtiyaz’ ödemeleri şartıyla çalışanları 800 TL olarak katkıdan yararlanacak.

Casino çalışanları ‘imtiyaz’ ödemeleri şartıyla çalışanları 800 TL olarak katkıdan yararlanacak.

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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

İşte Kararlar:

-Toplantıda ana gündem İstihdam Destek Ödemesi ile ilgili tüzüğün sonuçlandırılmasıydı.

– Başvurular kapsam itibarı ile 60 bin kişiyi ilgilendirdiği için online yapılacak.

– 90 milyon bir aylık bir ödeme yapılacak.

– Kapatılan işletmeler ve açık olan işletmeler olarak 2 ana ayrım yapıldı.

– Açık olan işletmeler Sosyal Sigorta prim Desteği paketinden her çalışan için 500 TL olacak şekilde yararlanabilecek

– Kendi nam ve hesabına yatırım yapanların 1.500 TL ödeme alabilecek.

– Bir kişiden daha fazla kişi çalıştıran ilgili sektörlerin ‘çalışan işçileri’ katkıdan yararlanacak.

– Esnaf da tek başına çalışıyorsa, 1.500 lira maaş desteğinden yararlanacak.

– 4 kişiye kadar çalışanlar hem işveren hem de çalışanlar destekten yararlanacak. Dört kişinin üzerinde çalışan olması durumunda, sadece çalışanlar destekten yararlanacak.

– Dersane, etüt merkezi ve kreşlerde çalışanlar da maaş desteğinden yararlanacak.

– Basın emekçileri, taksiciler de katkıdan yararlanacaklar.

– Casino çalışanları ‘imtiyaz’ ödemeleri şartıyla çalışanları 800 TL olarak katkıdan yararlanacak.

 

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