Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

İşte Kararlar:

-Toplantıda ana gündem İstihdam Destek Ödemesi ile ilgili tüzüğün sonuçlandırılmasıydı.

– Başvurular kapsam itibarı ile 60 bin kişiyi ilgilendirdiği için online yapılacak.

– 90 milyon bir aylık bir ödeme yapılacak.

– Kapatılan işletmeler ve açık olan işletmeler olarak 2 ana ayrım yapıldı.

– Açık olan işletmeler Sosyal Sigorta prim Desteği paketinden her çalışan için 500 TL olacak şekilde yararlanabilecek

– Kendi nam ve hesabına yatırım yapanların 1.500 TL ödeme alabilecek.

– Bir kişiden daha fazla kişi çalıştıran ilgili sektörlerin ‘çalışan işçileri’ katkıdan yararlanacak.

– Esnaf da tek başına çalışıyorsa, 1.500 lira maaş desteğinden yararlanacak.

– 4 kişiye kadar çalışanlar hem işveren hem de çalışanlar destekten yararlanacak. Dört kişinin üzerinde çalışan olması durumunda, sadece çalışanlar destekten yararlanacak.

– Dersane, etüt merkezi ve kreşlerde çalışanlar da maaş desteğinden yararlanacak.

– Basın emekçileri, taksiciler de katkıdan yararlanacaklar.

– Casino çalışanları ‘imtiyaz’ ödemeleri şartıyla çalışanları 800 TL olarak katkıdan yararlanacak.