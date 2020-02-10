CASİNO SEKTÖRÜNDEN DEPREMZEDELERE YARDIM!

Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki hayatı normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam ederken Casino İşletmecileri Birliği (CİB) depremzedeler için toplamda 500 koliyi aşan gıda yardımı yaptı. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 çeşit kuru gıda malzemesi içeren koliler Birlik Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek tarafından Kızılay Elazığ Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Sarıçiçek, toplumsal dayanışma duygusuna verilen özel önem çerçevesinde yardım kolilerinin 2 haftalık bir çalışma sonrasında yola çıkarıldığını belirtti. Sarıçiçek, böylesi toplumsal dayanışma örneklerinin artırılması dileğinde de bulundu.

LHA



