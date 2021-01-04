TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “pandemi ve alınan tedbirler” başlıklı konuşma yaptı. “Maalesef korktuğumuz oldu, hem de tehlike giderek büyüyor” diyen Özyiğit vaka sayılarına işaret etti.

Yeni yılın ilk iki gününde iki kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Özyiğit bunun da işin ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti. Öte yandan alınan kararların “hükümetin işin ciddiyetinin farkında olmadığını” gösterdiğini savunan Özyiğit “meyhanecilere evde oturun denirken halkın kumarhanecilere peşkeş çekildiğini” söyledi. “Casinolarda virüs bulaşmaz mı?” diye soran Özyiğit evlerde 10 kişi bir araya gelemezken casinolarda onlarca kişinin dip dibe eğlendiğini dile getirdi. “Nerede denetim?” diye de soran Özyiğit, “5 Aralıkta 3 günlüğüne karantinasız girişlere izin verildiğini bu şekilde gelip 1 aydır ülkede olan birinin geçen gün hırsızlıktan yakalandığını” belirtti. Aşıların durumuyla ilgili bilgi isteyen Özyiğit, öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağı söylenen aşı hakkında açıklama yapılmasını istedi, sağlık çalışanlarına güvenilir aşıların yapılması gerektiğini kaydetti. Son günlerde yapılan zamlara da değinen Özyiğit birçok kalemde harçlara yüzde 12 civarında zam yapıldığını, enflasyon oranında zammın normal olduğunu ancak pandemi nedeniyle olağan üstü bir dönemden geçildiğini anlatarak, böyle bir dönemde ya hiç zam yapmamak ya da minimumda tutmak yolunun seçilebileceğini söyledi. Harçlar bir yana süte de zam yapıldığını, vatandaşın zora sokulduğunu kaydeden Özyiğit, okullara süt dağıtılması uygulamasından neden vazgeçildiğini anlamanın zor olduğunu, evde olsalar bile çocuklara bu sütlerin ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade etti.