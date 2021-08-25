Çatalköy-Esentepe yolunu kullanacaklar dikkat!

Çatalköy – Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahta yarın KIB- TEK tarafından yüksek gerilim hatlarında 08.00–20.00 saatleri arasında çalışma yapılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu çalışma nedeniyle ağırlığı 5 ton üzeri olan (kamyon, otobüs, kamyonet v.b.) araçlar için yol ulaşıma tamamen kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak olan ağırlığı 5 tondan düşük olan araçlar için ulaşım Teknecik Elektrik Santrali içerisindeki yoldan sağlanacak.

Yapılan duyuruda ayrıca bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda da uyarı yapıldı.