ÇATALKÖY'DE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’ne ait Çatalköy'deki kullanılmayan bir tesis, bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Tarım Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredilen tesisin, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bu yılın ilk yarısında hizmete girmesi hedefleniyor.

Çatalköy'de dağın eteklerinde yer alan tesisin anahtarını Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'den aldı. Bakanlar, devir protokolüne de imza koydu.

Tesiste yer alan protokol imza töreninde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.



ŞAHALİ: “BAĞIMLILIK TUZAĞINA DÜŞENLERİ TOPLUMA KAZANDIRMADA ÖNEMLİ ADIM”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bugün burada çok anlamlı bir iş ve görev için bulunduklarını belirterek, Orman Dairesi bünyesinde atıl durumdaki tesisin yaşama kazandırılması için Sağlık Bakanlığı’na devrinin yapıldığını söyledi.

Şahali, ülkede bağımlılık tuzağına düşenleri tekrar topluma kazandırmak için bugün atılan adımın önemine işaret ederek, atıl durumdaki bu tesisin Sağlık Bakanlığı elinde kamusal yarar üreteceğini, bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet vereceğini ve toplumsal mücadeleye katkıda bulunacağını kaydetti.

Bağımlılığın zararlarına ve yarattığı sahte cennet sonrası yaşattığı cehenneme vurgu yapan Şahali, bağımlılık sonrası yaşamdan kopan bireyleri topluma kazandıracak bu girişimin önemine işaret etti. Şahali, tesisin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Bu binanın varlığından bir bakan olarak haberdar olmasını Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu’nun sağladığını, Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit'in de burası için talepte bulunduğunu ancak gelip görünce buranın daha da önemli bir misyonu yerine getirecek Sağlık Bakanlığı’na vermeyi uygun gördüklerini anlatan Şahali, Bakanlar Kurulu’nda da bu kararı aldıklarını ve bugün devri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Orman Dairesi ile Çatalköy Belediyesi’ne de teşekkür eden Şahali, Sağlık Bakanlığı’na başarı diledi ve tesisin anahtarını Sağlık Bakanı Besim'e verdi.

BESİM: “BURASI REHABİLİTE MERKEZİ OLARAK HİZMET VERECEK”

Anahtarı teşekkürlerle alan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bu projeden çok heyecan duyduklarını, bağımlılıkla mücadele merkezi oluşturmak için uzun süre çalıştıklarını söyledi.

Ruh sağlığı merkezinin bulunduğunu, sağlık ve tedavi verebildiklerini ama rehabilitenin de önemli olduğunu ifade eden Besim, bugün atılan adımın bu açıdan önem taşıdığını kaydetti.

Besim, bağımlıların tedavi sonrası rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması çalışmalarının önemli olduğunu ve bu merkezin bu görevi üstleneceğini belirterek, merkezin kaliteli personel ekibini de en erken sürede hazırlayacaklarını dile getirdi.

Sadece merkez değil ekip ve ekipmanın da önemli olduğunu belirten Besim, bağımlılık rehabilitasyonu anlamında Sağlık Bakanlığı’na çok önemli bir mekan kazandıran Tarım Bakanlığı’na teşekkür etti, bakanlık olarak bağımlı kişilere sahip çıkıp topluma kazandıracaklarını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu çalışmalarına da teşekkür eden Besim, bağımlılıkla mücadele konusuna yürek veren herkese teşekkür etti.

Besim, ayrıca Çatalköy Belediye Başkanı ile Orman Dairesi’ne de desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Filiz Besim, "Burayı gerekli altyapı ve personel ile iyi bir rehabilitasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" diyerek, bağımlılık konusunda herkesin birlikte hareket etmesi ve toplumda her bireyde farkındalık oluşmasının önemli olduğunu, bu konuda basına da önemli görev düştüğünü söyledi.

Besim, "El ele hep birlikte başaracağız" diye konuştu.



KARAOKÇU: “MERKEZ BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI”

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, bugün çok güzel, önemli ve heyecanlı bir gün olduğunu belirterek, uyuşturucu ve bağımlılık ile ilgili mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Merkezin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu, bu yüzden bugün atılan adımın çok büyük olduğunu ifade eden Karaokçu, okullarda da eğitimlerin başlayacağını, ayrıca uyuşturucu ihbar hattının da devreye gireceğini söyledi.



POYRAZ: “TOPLUMA HİZMET İÇİN VERDİK”

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz da, bu merkezi birçok kurumun istediğini ancak topluma, sağlığa en önemli hizmeti vereceğine inandıkları Sağlık Bakanlığı’na verdiklerini ifade etti.



HULUSİOĞLU: “EN BÜYÜK SORUN UYUŞTURUCU”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise gençlerin bağımlılıkla ilgili sorunlarını yakından bildiklerini, bu yüzden bu yönde mücadeleye destek vermek üzere sağlık ve toplum üzerine hayata geçirilecek merkezi desteklediklerini çünkü ülkede en büyük sorunun uyuşturucu olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’na her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Hulusioğlu, projenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından bakanlar, devir protokolüne imza koydu.

İmzaların ardından soruları da yanıtlayan Sağlık Bakanı Besim, alkol satışı ve reklamlarıyla ilgili bir soru üzerine, ülkede tüm bakanlıkların desteğiyle "bağımlılıktan kurtulma ve koruma" amacıyla şu anda çalışma yapıldığını söyledi.