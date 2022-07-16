Çatalköy’de kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilenbiligye göre bu sabah, saat 03:40 sıralarında, Ozanköy’de, Zeyko Yağ Fabrikasının batı kısmındaki toprak yol içerisinde, Girne’de sakin Ali Rıza AVUKAT(E-52) yönetimindeki HZ 430 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından yol dışına çıkarak, 3.5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Rıza AVUKAT kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül RIFKI(K-51) ise yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRT