ÇATALKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI

Çatalköy'de bir kişi, sinirlendiği kişinin iş yerini basıp, mekana hasar verdikten sonra silahla gelişigüzel ateş açtı.

Polis Basın subaylığından edinilen bilgiye göre, O.Ş. dün aksam 19.00 sıralarında Çatalköy’de faaliyet gösteren Tims Cafe Bar isimli iş yerine aracı ile giderek mekanda müşteriler olmasına rağmen önce aracı masaların üzerine sürerek hasar verdi, daha sonra da sopayla etrafı kırıp döktü. O.Ş. daha sonra sopa ile işletmenin camlarını kırdı ve tasarrufunda bulundurduğu silahla etrafa gelişi güzel ateş açtı.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, O.Ş. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.