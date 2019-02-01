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ÇATALKÖY'DE UYUŞTURUCU

ÇATALKÖY'DE UYUŞTURUCU

2 kişi tutuklandı!

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Çatalköy’de uyuşturucu nedeniyle 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde polis A.Ö.’nün (E-37) evinde arama yaptı. Aramada, değişik miktarlarda çeşitli uyuşturucu türünde madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.K.’nin (K-32) evinde de arama yapıldı.  Evde, kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan tabakla plastik öğütücü bulundu. Ayrıca dört sarma sigara izmariti de tespit edildi.

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