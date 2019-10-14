ÇATI ÇÖKTÜ, 3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ!

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

13.10.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında Lapta’da, Ömer TEKDAŞ (E-38), Turgut Reis Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının balkon çatısını tamir ettiği bir sırada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.