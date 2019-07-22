ÇAVUŞOĞLU BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirmiş olduğu Türkiye ziyaretleri sırasında, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile imzalanan mutabakat metinleriyle ilgili olarak kamuoyunun en doğru şekilde bilgilendirilmesi adına bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecek.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, basın toplantısında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imza koydukları “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İle TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zabtı” ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr.M.A.Yekta SARAÇ’ın imza koydukları “Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı” konuları ele alınacak.