Çavuşoğlu: Çalışmalar hızlandı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, bölgede iletişimin aksadığını, ulaşımda da güçlük çekildiğini anlattı.

Bölgenin çok kötü durumda olduğunu ve çok fazla yıkık bina bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, çok insan kaybının olabileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, “burada insanlık dramı yaşanıyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bölgede çalışmalarını yürüten araçlar da, insanlar da bununduğunu, ancak, enkaz altında insan olabileceği için çalışmaların yavaş yürütüldüğünü söyledi.

İsias Otel enkaz alanında şu ana kadar 10 cansız bedene ulaşıldığı bilgisini de veren Çavuşoğlu, çalışmaların bugün daha da hızlandığını kaydetti.

BRT