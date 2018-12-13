ÇAVUŞOĞLU, LUTE İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için geçici görevlendirdiği özel danışmanı Jane Hall Lute’u kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lute ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından “BMGS’nin görevlendirdiği yetkili Jane Holl Lute’a, sadece herkesin birbiriyle konuşabileceği sağlıklı bir diyaloğun Kıbrıs’ta çözümü mümkün kılacağını ifade ettik” paylaşımı yaptı.

Rum basını Lute’un dün de New York’ta Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos’la görüştüğünü yazmıştı.

Pazar günü adaya gelmesi beklenen Lute’un, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’le yapacağı görüşmenin ardından, 17 Aralık Pazartesi sabahı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.