Çavuşoğlu: Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıkları bizim için çok önemli

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrenciler de bugün okula gitti.

Öğrenciler, okullara Kovid-19 önlemleri kapsamında alındı. Okullarına maskeli giden öğrencilerin girişte ateşleri ölçüldü.

Öğrenciler, Kovid-19 önlemleri kapsamında sınıflarda daha az öğrenci olması için okullara dönüşümlü gidecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda, 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak. Ortaokul ve liselerde de öğrenciler dönüşümlü şekilde okula gidecek.

Yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle açıklamalarda bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, öğretmenlerle birlikte büyük bir gayret göstererek yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklarının kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, okullarda bakanlık tarafından yayınlanan ‘Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu’nda belirlenen kuralların uygulanacağına dikkat çekti.

Kovid-19 önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda seyreltilmiş eğitim modeline geçtiklerini kaydeden Çavuşoğlu, bu doğrultuda öğrencilerin okullara dönüşümlü gideceğini belirtti, salgının seyrine göre devam eden süreçte tam zamanlı, tam katılımlı eğitime başlanacağının altını çizdi.

Yüz yüze eğitimin yanında moodle üzerinden yürütülen uzaktan eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi vermeye devam edeceklerini bir kez daha dile getiren Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanlığı ile haftasonu imzaladıkları protokol çerçevesinde EBA sistemini ülkemiz eğitimine kazandırdıklarına vurgu yaptı.

BRTK





