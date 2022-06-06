Çavuşoğlu: Öğretmenlerin ders saatleri konusunda da çalışma yapılıyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ihtiyaç kadar öğretmen istihdam edebilmek için yasada böyle bir değişiklik yapıldığını kaydetti.

Öğretmenlerin ders saatleri konusunda da çalışma yaptıklarını açıklayan Çavuşoğlu, ülke kaynaklarının ekonomik şekilde kullanılması için bu çalışmanın önemli olduğunu söyledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “AÖA’yı kapatma gibi bir niyetimiz yok. Daha güçlü AÖA için çalışmalara devam ediyoruz. Burası devletin bir parçasıdır, buradan daha fazla fayda sağlamak için çalışacağız. Bu okul kapanacak diye bir endişeye gerek yok” dedi.

Yarışma sınavında herkesin eşit olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu seneye yetişmese de sınav tüzüğünün de değiştirilmesinin hedeflendiğini söyleyerek, “Asıl sıralamanın akademik performansla olmasını istiyoruz” dedi.