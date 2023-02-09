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  3. Çavuşoğlu:Ailelerimizin sabırlı bekleyişi devam ediyor. Allah herkese yardım etsin
Çavuşoğlu:Ailelerimizin sabırlı bekleyişi devam ediyor. Allah herkese yardım etsin

Çavuşoğlu:Ailelerimizin sabırlı bekleyişi devam ediyor. Allah herkese yardım etsin

Çavuşoğlu:Ailelerimizin sabırlı bekleyişi devam ediyor. Allah herkese yardım etsin

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu enkazda şu ana kadar 23 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını kaydetti. 

BRT’ye yaptığı telefon bağlantısında ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki ekiplerin enkazdan şu ana kadar 23 kişiye ulaştığını kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu “Ailelerimizin sabırlı bekleyişi devam ediyor. Allah herkese yardım etsin “ dedi

BRT

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