Çavuşoğlu:Biliyorum; Anastasiadis de 2 Devlet istiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın açıklaması yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,” Rum lider Anastasiadis’in iki Devletli çözüm istediğini kendisinin bildiğini vurguladı ve “ başka bir şey dayatmamalı” dedi.

Çavuşoğşlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, “Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir.” dedi.

‘EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE MÜZAKERE’

Birleşmiş Milletlerin (BM), Türkiye’nin teklifi üzerine 5+1 gayriresmi toplantı düzenleme gayretlerine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Çünkü Crans Montana’da federasyon için yürüttüğümüz müzakereler sonuçsuz kaldı. Gerek Crans Montana’da her sabah ve her akşam her oturumun başında ve sonunda, gerekse öncesinde, hatta 2017’de Cenevre’de bir günlük konferansta da bu kürsüden de ‘Artık federasyon için son müzakereleri yapıyoruz, bundan sonraki süreçte federasyon için müzakere yapmayacağız.’ dedik.” diye konuştu. Çavuşoğlu, bunun Türkiye ve KKTC tarafından defalarca dile getirildiğini vurgulayarak, Crans Montana’nın, Rum kesiminin bugün de sergilediği, “Kıbrıs Türk halkıyla ve KKTC ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen” tutumu yüzünden başarısız olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “O zaman, ‘Siyasi eşitlik olmayacaksa egemen eşitlik olması gerekir.’ demiştik. Bu kürsüden de daha önce bunu açıklamıştık. Şimdi tam bu noktadayız.” şeklinde konuştu. Federasyon için 52 sene müzakereler yapıldığının ancak her seferinde Rum kesiminin tutumu yüzünden başarısız olunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Yani bu tüketildi. Şimdi, egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir. Bugün zaten Kıbrıs adasında iki toplum var, iki halk var, iki devlet var. Yani de facto tanısalar da tanımasalar da bir durum var. Bunun resmileşmesi gerekiyor. Biz ne diyoruz, diplomasi yoluyla, müzakere edilmiş bir kalıcı çözüm istiyoruz. Bugüne kadarki müzakerelerde başka şey müzakere ettiğimiz için bir sonuca varamadık.”

“DİPLOMASİ YOLUYLA MÜZAKERE EDİLMİŞ KALICI BİR ÇÖZÜM…”

“Diplomasi yoluyla müzakere edilmiş kalıcı bir çözüm istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte atılabilecek olan tüm adımları ilkesel tutumları görüşmelerinde ele aldıklarını belirterek, Türkiye’nin ve KKTC’nin her konuda olduğu gibi bu konuda da uyum içerisinde olduklarının altını çizdi. Kıbrıs Türk halkının, Cumhurbaşkanı seçiminde verdiği oylarla, Ersin Tatar’ı seçerek, iki devletli çözüm konusunda tam yetki vermiş olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, 5+BM toplantısında müzakere zemininin olup olmadığının görüleceğini aktardı. “ŞEFFAF, AÇIK, İLKELİ VE DÜRÜST” Çavuşoğlu, 5+BM gayriresmi toplantısında, ‘şeffaf, açık, dürüst ve ilkeli’ duruşlarını sergileyeceklerini de ifade ederek, zaman kaybına tahammül olmadığını belirterek, şunları ekledi: “Rum lider Nikos Anastasiadis’in de iki devletli çözüm istediğini ben çok iyi biliyorum. Olmayacak şeyi de dayatmamalı.”

“KKTC’NİN VE TÜRKİYE’NİN OLMADIĞI BİR PLATFORMUN GEÇERLİLİĞİ YOKTUR”

Güney Kıbrıs’ın ‘gücü’ ve ‘zenginliği’ paylaşmak istemediğine de vurgu yapan Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Doğu Akdeniz’de de durum budur. Mavi Vatan’da Türk milleti olarak Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman olduğu gibi hakça paylaşıma varız. Biz daha önce de söyledik, Türkiye’nin olmadığı ve KKTC’nin haklarının yok sayıldığı hiçbir platform geçerli değildir. Türkiye ve KKTC’nin olmadığı bir platformun geçerliliği yoktur.” ÇOK TARAFLI KONFERANS Çavuşoğlu, Rum tarafının hidrokarbon zenginlikleriyle elde edilecek geliri bile paylaşmak istemediğine işaret ederek Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği’ne çok taraflı bir konferans teklifinde bulunduğunu hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Tüm Akdeniz ülkeleri gelsin. Hatta Akdeniz’de faaliyet gösteren şirketler var, şirketi olan ülkeler de katılsın. Kıbrıs’ta da ya her iki taraf katılsın ya da ayrı bir platformda olsun. Yani ya iki taraf katılır ya hiçbiri katılamaz. Bizim tercihimiz, iki taraf da katılsın ve hakça paylaşım konusunda bir çözüm bulalım. Kıbrıs’ta gelir paylaşımı konusunda bir çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50’sini çözmüş oluruz.” “Kıbrıs’taki doğal kaynakların gelir paylaşımında çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50’sini çözmüş oluruz” Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ta (doğal kaynakların) gelir paylaşımında çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50’sini çözmüş oluruz.” dedi.

PANDEMİ SÜRECİ

Pandemi sürecinden de bahseden Çavuşoğlu, Türkiye’de ve KKTC’de gerekli tedbirleri aldıklarını, iki halkın da bu süreçte kendilerini güvende hissetmesi için her şeyi yaptıklarını belirterek, yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

“KIBRIS TÜRKÜNÜN AŞILANMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Dünyadaki Koronavirüs aşılama sürecine de geçtiğine değinen Çavuşoğlu, Türkiye’ye gelen aşının, belli bir oranını KKTC’ye de gönderdiklerine dikkat çekerek, Türkiye’ye aşı geldikçe, KKTC’ye de aşının ulaştırılacağını ve Kıbrıs Türk halkının tamamının aşılanması konusunda her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

“TÜRKİYE VE KKTC UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK”

KKTC ekonomisinin kalkınması konusunda, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğini de aktaran Çavuşoğlu, “Her türlü desteği vereceğiz…” dedi.

BRTK