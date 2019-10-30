Çavuşoğlu'ndan Skandal Karara Sert Tepki!

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edilen skandal yasa tasarılarıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Bizim için yok hükmünde bir karar. Oyunlarını bozduk, intikam alıyorlar. Amerikan elçisini çağırdık, rahatsızlığımızı ilettik" dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki terör koridorunu temizlemek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı, uluslararası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Harekâttan rahatsızlık duyan ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde dün Türkiye’yle ilgili iki skandal tasarı geçirildi.

1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak nitelendiren tasarı 405 oyla kabul edilirken, skandal hamle bununla da kalmadı. Bu oylamanın ardından Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle yaptırımlar öngören tasarı da 403 oyla kabul edildi.

Tasarıların ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato'dan da geçmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın onayını alması gerekiyor.