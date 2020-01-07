ÇAY MI UYUŞTURUCU MU?

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da bir sarma sigara ile başlayan ve ardından 15 grama ulaşılan uyuşturucu meselesinde tutuklanan 5 zanlının ardından aranmakta olan zanlı Muzaffer Zavır da tutuklandı.

Mağusa’da içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ile başlayan ve ardından 15 gram uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeye ulaşılan meselede tutuklanan 5 zanlının ardınan aranmakta olan zanlı Muzaffer Zavır da tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Zavır aleyhinde 1 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlı Zavır, konu maddelerin uyuşturucu değil çay olduğunu iddia etti.

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 3 Ocak 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Muhammet Kabadayı'nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve alınan bilgi üzerine yapılan aramada Kabadayı'nın tasarrufunda içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu belirtti. Zanlı Kabadayı'nın gönüllü ifade vererek söz konusu uyuşturucu maddeyi aynı gün Kemal Kurt ve Saidjan Besimov ile birlikte zanlı Muzaffer Zavır'dan aldıklarını itiraf ettiğini söyleyen Selvili, 4 Ocak tarihinde zanlı Kemal Kurt ve Saidjan Besimov'un Mağusa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlı Kurt ve Besimov'un evlerinde arama yapıldığını söyleyen Selvili, zanlı Besimov'un da tasarrufunda içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Selvili, zanlı Muzaffer Zavır'ın ikametgahına gidildiği zaman zanlının evde tespit edilmediğini ancak konu evde zanlının kız arkadaşı zanlı Ana Christina Karadirek ile oğlu B.V. K'in tespit edildiğini belirterek, konu evde yapılan aramada reçel kavanozu içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 15 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu açıkladı. Zanlıların mahkemeye çıkarılıp haklarında 3 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Selvili, bu süre içerisinde aranan şahıs olan Muzaffer Zavır'ın polise giderek teslim olduğunu söyledi. Selvili, zanlı Zavır’ın poliste beyanda bulunarak söz konusu maddeleri tasarruf edip verdiğini kabul ettiğini ancak maddelerin uyuşturucu değil çay olduğunu belirttiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden Selvili, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli YargıcıÇiğdem Güzeler, zanlı Muzaffer Zavır’ın tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.