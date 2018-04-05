CAYIR CAYIR YANDI!
Yedidalga’da Araç Yangını
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Yedidalga’da bir araç park halindeyken yandı.
Olay bugün saat 01.30 sıralarında oldu. Nevin Ertarkan’ın evinin önünde park halinde duran Ertarkan’a ait GZ 750 plakalı Hyundai marka araçta muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.
Araçta maddi hasar oluşturan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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