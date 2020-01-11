CAYIR CAYIR YANDI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne - Değirmenlik Anayolu’nun 2-3. km'leri arasında, dün saat 14:30 sıralarında, Azamad Kamalov yönetimindeki NZ 584 plakalı tır araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yandı.

Girne - Değirmenlik Anayolu’nun 2-3. km'leri arasında, dün saat 14:30 sıralarında, Azamad Kamalov yönetimindeki NZ 584 plakalı tır araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yandı. Aracın şoför kabini ve tekerlekleri yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısa süreliğine trafiğin durmasına sebep olan yangının ardından yolun temizlenmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.