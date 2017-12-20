Cayır cayır yansınlar!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 2016 yılında boşanan Seçkin Piriler, "çocuğunu evden gönderdiği" iddiası ve eski eşinin sevgilisi Kıvılcım Ural'ın açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Hakkında çıkan haberleri yalanlayan eski manken, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Seçkin Piriler, şarkıcı Kaan Tangöze ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocukları Hakan ve Volkan’ın fotoğrafını paylaşarak, kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etti.

"İFTİRA ATANLAR CAYIR CAYIR YANSINLAR"