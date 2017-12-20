Cayır cayır yansınlar!
Seçkin Piriler’den beddua!
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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 2016 yılında boşanan Seçkin Piriler, "çocuğunu evden gönderdiği" iddiası ve eski eşinin sevgilisi Kıvılcım Ural'ın açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Hakkında çıkan haberleri yalanlayan eski manken, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Seçkin Piriler, şarkıcı Kaan Tangöze ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocukları Hakan ve Volkan’ın fotoğrafını paylaşarak, kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etti.
"İFTİRA ATANLAR CAYIR CAYIR YANSINLAR"
37 yaşındaki eski manken, instgaram hesabından yayınladığı kareye, "Bizim ailemize sevgimize iftira atanlar cayır cayır yansınlar. Burada beni anlamış duygularımı hissetmiş herkesin paylaştığı güzel yorumlar için kalbimi ve beni tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sevilmek çok güzel bir duygu" notunu yazdı.
Etiketler : Kaan Tangöze, Seçkin Piriler, beddua
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