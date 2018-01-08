"ÇEKERSEN MAKİNENİZİ KIRARIZ!"

Surlar içinde bir eve yapılan baskında tasarruflarında 6 gram bonzai ile yakalanan 20 yaşındaki Talat Yapıcı ve 18 yaşındaki kız arkadaşı Melisa Şen mahkeme girişinde basına ağza alınmayacak sözler sarf etti, tehdit ettiler

Devrim DEMİR

Birçok suçtan defalarca yargılanan küçük yaştan bu yana sürekli suç işleyerek yargı huzuruna çıkan Talat Yapıcı yine uyuşturucu ile yakalandı. Kız arkadaşı ile birlikte uyuşturucu ile suçüstü yakalanan Yapıcı ve Şen, dün çıkarıldıkları mahkemede görüntü almak isteyen basına ağza alınmayacak küfürler etti, tehditler savurdu.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi Surlar içinde ihbar üzerine Talat Yapıcının kalmakta olduğu eve baskın düzenledi. Baskın anında evde bulunan Yapıcı ve kız arkadaşı Melisa Şen’in tasarrufunda yarım içilmiş 2 adet içinde uyuşturucu madde bulunan elle sarılmış sigara ve mendil kâğıdına sarılı 5 gram bonzai ele geçirildi.

Yapıcı ve Şen gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ederken, Yapıcı söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs’tan satın alarak KKTC’ye Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan ithal ettiğini itiraf etti.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 2’şer gün tutuklu kalmasına karar verdi.

“Ben 3 gram getirdim”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, Talat Yapıcı ve Melisa Şen’in uyuşturucu madde “ithal”, “alma-verme” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Murat Döşenci, zanlı Talat Yapıcının evine önceki gün öğle saatlerinde operasyon düzenlendiğini ve kız arkadaşının da evde olduğu esnada her iki zanlının da üzerine yapılan aramada yarım içilmiş içinde uyuşturucu madde bulunan sigara ve toplam 5 gram bonzai ele geçirildiğini söyledi.

Döşenci, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini, zanlı Yapıcının söz konusu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan 6 gram olarak ithal ettiği yönünde ifade verdiğini kaydetti.

Olayla bağlantılı bir şahsın da arandığını kaydeden Döşenci, zanlıların 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Mahkemenin söz hakkı vermesi üzerine Yapıcı, “Ben Güney’den 3 gram getirdim, 6 değil” diyerek kendini savunurken, Melisa Şen ise mahkemeden özür diledi.

Havadis