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Çekimler başladı

Çekimler başladı

Çekimler başladı

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Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin ve Aslı Tandoğan’ın başrolleri paylaştığı “Yuvamdaki Düşman” dizisinin çekimlerine başlandı.

Müge Uğurlar’ın yönettiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin kaleme aldığı dizinin ilk sahneleri Kemerburgaz’da çekildi. Pelin Karahan, Pelin Öztekin ve Çağdaş Onur Öztürk’ün de yer alacağı dizi, yakında seyirciyle buluşacak.

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